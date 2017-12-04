Москва, 4 декабря, 2017, 15:43 — ИА Регнум. США продолжают играть на нервах у всего мира, не рассматривая даже саму возможность переговоров с КНДР, хотя шанс начать их, пусть и очень небольшой, но все-таки был. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

На фоне ракетных испытаний в КНДР США и Южная Корея начинают военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22. Учения призваны продемонстрировать волю и способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на «провокации Северной Кореи» с пусками баллистических ракет.

На что же рассчитывают заокеанские стратеги, рассуждает сенатор.

«Понятно, что, так сказать, одностороннее разоружение Пхеньяна абсолютно исключено — уроки Ирана и Ливии бесследно не проходят, и никакие санкции здесь ничего не изменят. К тому же нельзя сбрасывать со счетов и северокорейскую специфику. А, значит, ситуация на Корейском полуострове и дальше будет только накаляться, что, похоже, полностью отвечает интересам США», — полагает сенатор.

Во-первых, нужно держать союзников в тонусе, говорит Клинцевич, во-вторых, угрозой со стороны КНДР очень удобно объяснять усиление своего военного присутствия на Дальнем Востоке, направленного, прежде всего, против России и Китая. Наконец, приятно чувствовать себя вершителем судеб, находясь при этом в полной безопасности, добавил он.

«Словом, и в этом регионе американцы используют те же стратегические приемы, что применялись ими в течение всех последних лет на Ближнем Востоке и в Европе. Только вот времена меняются, и статистов в мире становится все меньше. Россия и Китай к ним явно не относятся», — заключил сенатор.