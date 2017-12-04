Киев, 4 декабря, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь на сумму $187 млн планируют оказать различные организации жителям Донбасса, заявил гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уокер в ходе презентации плана гуманитарного реагирования, сообщает 4 декабря УНН.

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По его словам, жители Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) «очень нуждаются» в помощи гуманитарных организаций, без которых люди будут беззащитными в «суровые зимние месяцы». Уолкер отметил, что из 4,4 млн жителей неподконтрольной Украине территории 3,4 млн «нуждаются в помощи и защите».

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«32 международных и 16 национальных агентств собираются оказать помощь для 2,3 млн человек среди пострадавшего населения», — сказал Уолкер.

Однако он отметил, что помощь пострадавшему населению Донбасса будет идти только тогда, когда «международное сообщество» начнет давать деньги гуманитарным организациям, а именно $187 млн.

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"Чтобы добраться к пострадавшему от конфликта населения и предоставить людям необходимую гуманитарную помощь, поддержку и защиту, срочно нужна сумма в $187 млн», — уверен Уолкер.

Напомним, жители Донбасса действительно находятся в тяжелой ситуации из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск. Ежедневно ВСУ десятки раз обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР, уничтожая инфраструктуру и раня мирных жителей.