Ярославль, 4 декабря, 2017, 15:36 — ИА Регнум. В Ярославле вокруг театра имени Федора Волкова установлена чугунная ограда и столбы с цепями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

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Ограда установлена в рамках благоустройства Первомайского бульвара, примыкающего к театру по губернаторской программе «Решаем вместе». На самом бульваре было отремонтировано существующее чугунное ограждение, установлены новые скамейки и урны. Новая ограда вокруг театра украшена инициалами первого русского актера Федора Волкова.

«Отлито и установлено 139 секций чугунного ограждения с инициалами Федора Волкова. Также произведен монтаж 18 чугунных столбов и порядка 30 погонных метров цепного ограждения. Установлено 38 новых чугунных лавочек и урн», — сообщил заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля Дмитрий Грибанов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первоначальные планы благоустройства Первомайского бульвара вызвали протест общественности. Предполагалось заменить чугунные решетки на стальные. Однако после волны недовольства мэрия скорректировала свои планы и не только сохранила существующую чугунную решетку, но и добавило новую ограду из этого материала вокруг театра. Новые элементы благоустройства ярославцы одобрили.