Нижний Новгород, 4 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Дед Мороз объявил о желании выпустить собственную криптовалюту. Об этом знаменитый новогодний персонаж рассказал 4 декабря в Нижнем Новгороде.

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Он сообщил, что собирается идти в ногу со временем, хотя уже и не помнит, сколько ему лет.

«Сейчас миром правит электроника, и друзья советуют мне выпустить свою криптовалюту, я думаю назвать ее, например, «дедульки», — заявил сказочный персонаж.

Однако, сообщил Дед Мороз, какое бы развитине не получила электроника, все равно ему больше по душе письма, написанные человеком от руки.

Кроме того, в Великом Устюге, для отопления своей резиденции он планирует установить ферму для майнинга криптовалюты.

Напомним, 30 ноября было зафиксировано резкое падение курса биткоина. Потери биржевого курса криптовалюты составили две тысячи долларов за два часа торгов. Итоговый курс криптовалюты составил $9726.

Отметим, биткоин является самой раскрученной криптовалютой. Особенностью её является то, что она не подчиняется регулированию со стороны государственных Центральных банков и других финансовых организаций.

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