Москва, 4 декабря, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Рынок нефти продолжает коррекцию своих котировок: стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $63,26 за баррель, падение составило 0,56% за день, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Asrenaft.com Нефть

«Сырьевой рынок стремится к отметке в $63, но его движения держатся в коридоре 63−64 доллара за баррель», — отметил эксперт.

Собрание ОПЕК уже отыграно инвесторами, поэтому из факторов роста уходит и остается в поддержке, но прирост объемов сланцевой нефти ближайшее время будет невелик, даже несмотря на налоговые послабления.

«Участники нефтяной сделки готовы демпинговать и далее, чтобы навредить конкурентам, а те не готовы вкладываться с непредсказуемым исходом, ведь такие инвестиции высокорискованны, а инвесторы не будут вкладываться туда, где вероятность получения убытков гораздо выше получения доходов», — пояснил Диргин.

Внутренний спрос также будет поддерживать котировки в любом случае, но роста или падения в краткосрочном периоде по этой причине не будет.

«В ближайшее время цены на нефть более вероятно будут двигаться к $63 за баррель, пока не начнется период коррекции», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть сохраняет потенциал к росту