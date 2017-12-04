Москва, 4 декабря, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Два миллиона долларов, полученные бывшим министром экономического развития Алеексеем Улюкаевым, попросил вернуть главе «Роснефти» Игорю Сечину прокурор Борис Непорожный, сообщает 4 декабря респондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Выступая в Замоскворецком суде Москвы, Непорожный попросил суд признать Улюкаева виновным в получении взятки и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

В качестве дополнительной меры наказания прокурор предложил взыскать с экс-министра 500 млн рублей, лишить его классного чина, государственных наград, а деньги полученные в виде взятки, вернуть Сечину.

«Денежные средства в размере $2 млн по принадлежности», — сказал прокурор.

Ранее он заявил, что вина Улюкаева в получении взятки за выдачу положительного заключения о приватизации компании «Башнефть» доказана. По версии обвинения, экс-министр требовал вознаграждение, шантажируя Сечина препятствиями в последующих сделках «Роснефти».

ИА REGNUM ведет прямую трансляцию из зала суда.

По делу Улюкаева начинаются прения сторон: трансляция ИА REGNUM

Напомним, Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти» в Москве. Чиновника обвинили в вымогательстве у руководства «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой компания смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».