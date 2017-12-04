Киев, 4 декабря, 2017, 15:17 — ИА Регнум. До конца этой недели украинский парламент может утвердить Закон «О государственном бюджете Украины на 2018 год», который аналитики прозвали «бюджетом войны» и бюджетом «полицейского государства». Напомним, законопроект предусматривает выделение на сектор обороны и безопасности рекордные 165 млрд грн (6 млрд 99 млн долл), из них 10 млрд грн (369 млн долл) пойдут на закупку техники и вооружений для армии.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

«Мы имеем большие шансы на этой неделе принять Закон «О государственном бюджете на 2018 год» в Верховной Раде Украины. Когда это было? У нас обычно это было или в следующий год, или под елку 31 декабря. Вместо того, чтобы праздновать Новый год, народные депутаты в 5 утра, когда восходит первая звезда, принимали бюджет… В начале декабря решительными усилиями мы делаем все, чтобы страна была с бюджетом. Это не значит, что у нас нет дискуссии и доработок», — сказал 4 ноября президент Украины Петр Порошенко на ІІ Всеукраинском форуме объединенных общин.

Он уточнил, что в госбюджете на 2018 год заложено 18,5 млрд грн (683 млн долл) на финансирование проектов местного самоуправления.

«С 1 января 2018 года в местные бюджеты будет зачисляться 5% рентной платы за пользование недрами. И на следующий год также запланирована субвенция на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин почти в 2 млрд грн (73 млн долл — ИА REGNUM )», — сказал Порошенко.

По его словам, до конца 2017 года доходы местных бюджетов увеличатся до 171 млрд грн (6,321 млрд долл). При этом в регионах будет оставаться 50% прибыли.

«В 2014 году доходы местных бюджетов составляли 68,6 млрд грн (2,536 млрд долл — ИА REGNUM ), а до конца текущего года ожидается увеличение доходов местных бюджетов до 171 млрд. В середине прошлого десятилетия, когда я еще возглавлял бюджетный комитет, традиционно бюджет подавался с расчетом доли местных бюджетов менее 30%. В 2015 году эта цифра составляла уже 45%. В этом году мы стремительно приблизились к 50%… Будем держать именно такой баланс общенациональных и местных интересов», — президент Украины.

Кроме того, Порошенко предложил повысить размер минимальной зарплаты до 4100 грн (151 долл).

«Два года назад мы кардинально, почти в два раза, снизили Единый социальный взнос. И уже сейчас можем говорить об объективном и очевидном эффекте, как увеличение минимальной зарплаты… Произошел выход бизнеса из тени. Решение, внедренное в начале года (поднять минимальную зарплату) с 1600 до 3200 грн (до 118 долл — ИА REGNUM ), беспрецедентное решение в условиях Украины. Это правильное решение. Его следует, к моей большой уверенности, продолжать… По итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет, мы сможем… принять решение о повышении минимальной зарплаты до 4 100 грн», — сказал Порошенко.

В свою очередь, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко фактически обвинил Порошенко в «предвыборном плагиате».

«На Форуме объединенных общин Президент Порошенко заявил, что минимальную зарплату надо повысить до 4100 гривен. Прекрасно, когда к нашей борьбе за повышение доходов украинцев наконец присоединился и президент Украины, это значит, что наша идея победила, потому что овладела массами. Но минималка 4100 мало! Мы боремся, чтобы была выше. И обязательно этого добьемся. Нет более высокой и благородной цели, чем повышение благосостояния украинцев!», — написал Ляшко на своей странице в Фейсбуке 4 декабря.

Ранее, депутат Ляшко требовал поднять минимальную зарплату с 3200 до 5 тыс грн (184 долл).

Как сообщалось ранее, 13 ноября депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что его фракция не будет голосовать за проект бюджета на 2018 год, поскольку это бюджет «полицейского государства».

«Мы будем голосовать против, потому что проект бюджета на 2018 год — это бюджет полицейского государства с бедным населением. Дают всем: прокуратуре, полиции, СБУ, администрации президента и кабинету министров. Суммарно больше 20 млрд грн (739 млн долл — ред.) по сравнению с прошлым годом выделяют на финансирование административных органов и силовых структур. При этом социальные выплаты за счет инфляции становятся меньше», — пояснил Бойко.

Напомним, 14 ноября Рада в первом чтении приняла проект госбюджета Украины на 2018 год. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил правительству доработать законопроект с учетом депутатских поправок. 1 декабря правительство одобрило проект бюджета и передало документ на рассмотрение Рады. Согласно документу, доходная часть госбюджета на 2018 год составит 32,423 млрд долл, расходная — 35,050 млрд долл. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 2,575 трлн грн (95 млрд 194 млн долл).