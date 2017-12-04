Москва, 4 декабря, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Российский рубль начинает отступать по отношению к доллару США на уровне около 59 рублей, коридор 58,5−59 рублей за доллар пока держится, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Банк России Рубль

«Налоговый период в России пришел к своему завершению, поэтому поддержка со стороны отечественных факторов держится больше на реальном обороте экспорт/импорт», — считает эксперт.

Торговый баланс между расходами и доходами по стране находится в относительном равновесии, поэтому ожидать резких скачков не стоит, но начинается укрепление доллара на внутреннем и внешнем рынке.

«Роснефть снова запустила под конец года облигации на 600 млрд рублей и рублевая ликвидность пошла по тем же путям, что и годом ранее, но долгосрочного эффекта по волатильности валюты ожидать не стоит, краткосрочный всплеск в течение недели перейдет в боковой тренд», — пояснил Задоя.

Внешние факторы влияют на стоимость рубля все сильнее. Налоговый маневр в США, возможные санкции по отношению к размещению внешнего долга России, а также рост фондового мирового рынка влияют на распределение инвестиций в мире, поэтому часть иностранных инвесторов начинает фиксацию прибыли в российских активах.

«Планка в 59 рублей пока пробита не будет, но ее тестирование инвесторами продолжается», — полагает эксперт.

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