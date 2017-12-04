Москва, 4 декабря, 2017, 15:08 — ИА Регнум. В России безработица растет стремительными темпами. Так, за неделю (22−29 ноября) по равнению с предыдущей неделей численность безработных граждан увеличилась более чем в два раза на 1,6% и составила 730 тыс. 740 человек, сообщили в Минтруде РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Неделей ранее (15−22 ноября) численность безработных граждан увеличилась на 0,7% и составила 719 тыс. 440 человек.

За неделю количество безработных граждан выросло в 77 регионах России. Больше всего в Алтайском крае, Еврейской автономной области, Курганской, Омской и Оренбургской областях.

Снижение числа безработных граждан отмечено в пяти субъектах РФ.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составляет0,9%.

По данным на 29 ноября, в службах занятости свободно 1,5 млн вакансий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года правительство РФ определило нижнюю и верхнюю границы суммы пособия по безработице на 2018 год. На 2018 год минимальная величина пособия по безработице составляет 850 рублей, максимальная величина пособия по безработице — 4900 рублей.

Напомним, число безработных в России снижалось более семи месяцев — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. С 25 октября численность безработных в стране начала расти.

По данным Росстата, уровень безработицы в России в октябре 2017 года составил 5,1%.

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