Омск, 4 декабря, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

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Освоены не все деньги, завершены не все работы

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) Омской области Дмитрий Христолюбов сегодня, 4 декабря, сообщил о том, что из выделенных на 2017 год на ремонт и содержание дорог 7,821 млрд рублей на данный момент в регионе освоено 80%. Таким образом, порядка 1,5 млрд рублей остаются неосвоенными.

«Из общей суммы 6,085 миллиарда — средства областного бюджета и 1,736 миллиарда — федеральные деньги. Освоено на данный момент 80% средств. Дорожники стараются по максимуму освоить эти средства. Не все работы еще завершены», — цитируетХристолюбова «Омск-информ».

По данным местных массмедиа, в регионе всё ещё ведутся работы по ремонту дорог, запланированные на текущий год. Несмотря на декабрьские холода, дорожники отсыпают щебень и проводят работы, не связанные с асфальтированием.

Как сообщает «БК55», по словам Христолюбова, остатки из неосвоенных регионами средств «оседают» в Резервном фонде, их распределяет премьер-министр России. В связи с этим омские дорожники не теряют надежды, что в следующем году средства, которые не удастся вовремя освоить в этом, вернутся в Омскую область через Резервный фонд.

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Напомним, в октябре 2017 года региональный минстрой утвердил список дорог, подлежащих ремонту в 2018 году. В этот перечень вошли 43 магистрали. Две дороги, предложенные омичами, поставили в резерв, сообщили ИА REGNUM в профильном министерстве.

Также в минстрое отчитались о том, что в текущем году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе отремонтировали более 250 км дорог. 30 пешеходных переходов возле школ оснастили светофорами, установлено около 2 км ограждений, 66 дорожных знаков, нанесено более 8 тысяч метров дорожной разметки. В 2018 году финансирование останется на прежнем уровне, заявили тогда в министерстве.

Естественная убыль населения

Во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО) зафиксирован спад рождаемости. Об этом ИА REGNUM сообщили в декабре в Новосибирскстате.

Уточняется, что по итогам января — сентября 2017 года в Сибири родились 179,3 тыс. младенцев, что на 24,4 тыс. (на 12%) меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Регионом с наибольшим снижением числа новорожденных стала Республика Алтай, где спад составил 15%.

В Омской области за январь-сентябрь появился на свет 17 231 младенец. Область также оказалась в числе регионов-аутсайдеров, спад рождаемости здесь составил 14,7%.

Более актуальные данные — за январь-октябрь текущего года — предоставил Омскстат. Омские статистики сообщили ИА REGNUM, что число умерших за этот период превысило число родившихся на 2296 человек. Всего органы ЗАГС Омской области зарегистрировали в январе-октябре 19 144 родившихся и 21 440 умерших. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 11,7 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,1 промилле.

Потоп в Омске: неработающая школа и каток на дороге

В Омске подсчитывают ущерб от аварии, произошедшей в Комсомольском городке в Октябрьском административном округе 3 декабря. В зоне подтопления в связи с аварией на водоводе ПАО «Омскшина» оказалось восемь многоквартирных домов, а также школа №39.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 декабря, в мэрии Омска, в городе началась инспекционная проверка домов, оказавшихся в зоне затопления.

«На сегодняшний день вода из подъездов и технических помещений удалена, все двери подъездов закрываются, производится уборка снежных и ледяных масс, обработанных ранее песко-соляной смесью. Сейчас идёт повторное нанесение реагента на дороги микрорайона, кроме того, обрабатываются межквартальные проезды и территория школы. Особо подчеркну, что школе №39 особого ущерба случившееся не принесло: вода лишь частично попала на территорию образовательного учреждения, и школа продолжит работать в обычном режиме», — прокомментировал первый заместитель главы администрации Октябрьского округа Дмитрий Котов.

Исполнительный директор ООО «Сибирский коммунальник» Александр Гриценко рассказал, что специалисты проводят обход домов, делается предварительная оценка ущерба.

«Сейчас нужно внимательно осмотреть подъезды, составить акты, сформировать смету, согласно которой необходимо будет провести дополнительный ремонт, если это потребуется. Что касается возмещения финансовых затрат, то в подобных случаях ответственность несут владельцы сетей», — отметил Гриценко.

Напомним, об устранении порыва на ведомственном техническом водоводе диаметром 1000 мм, который принадлежит ПАО «Омскшина», мэрия Омска сообщала утром 4 декабря. В качестве причины инцидента назывался физический износ трубопровода.

Добавим, потоп в Октябрьском округе омичи активно обсуждают в социальных сетях. Горожане сообщают, что «заливало даже подъезды», и в Комсомольском городке образовалось «море». При этом некоторые пользователи соцсетей пошутили, что, если не устранять последствия аварии, жители Октябрьского округа получат отличный каток.