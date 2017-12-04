Липецк, 4 декабря, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Власти Липецка в конце ноября 2017 года анонсировали «радикальное» обновление городского транспорта, износ которого составляет почти 60%. Кроме вышедшего на рейсы 21-го автобуса до конца 2017 года город закупит еще 40 новых автобусов и запустит их уже в январе 2018-го.

Ольга Белякова Электробус на базе НефАЗ-5299 на дне города Липецка

Обновить транспорт частных компаний оказалось не так просто. Этого не удалось мэрии в 2015 году (напомним, это был единственный случай, когда стоимость проезда понизили — из-за того, что перевозчики не сдержали обещания), а транспортная реформа 2017 года снова показала, что расставаться со старым и изношенным транспортом частные фирмы не спешат. По данным городской администрации, в 2017 году коммерческие перевозчики купили всего четыре новых автобуса. Чтобы стимулировать обновление автобусного парка, с 2018 года мэрия планирует предоставлять частникам субсидии на приобретение нового транспорта. Пока липчанам предоставили наслаждаться другими благами реформы пассажирского транспорта: безналичной оплатой, вежливыми некурящими водителями и пока еще сохранившимися — в отличие от троллейбусов — старыми трамваями.

Несмотря на то, что все меры транспортной реформы должны были повысить качество обслуживания пассажиров в общественном транспорте, горожане отмечают, что «сервис» — а точнее, его отсутствие — в маршрутках остается на прежнем уровне.

Корреспондент ИА REGNUM составил обзор липецкой прессы за неделю с 27 ноября по 4 декабря, освещавшей те или иные проблемы с городским транспортом.

«Гневное открытое письмо оставил в Сети пользователь «Вконтакте» Иван Губин. Автор обращения негодует по поводу работы водителя маршрутного автобуса №306.

— В очередной раз не нарадуюсь липецким маршрутчикам, вроде пытались их отучить курить в салоне и надеть им форму, не знаю, насколько помогло, а вот пилотом игры GTA считает себя практически каждый, — считает Иван Губин. — Особенно сегодня порадовал №306: водитель был очень увлечен игрой в шашечки и обсуждением по телефону на весь салон где находятся «его конкуренты», что устоять на ногах занятие было на уровне родео тренажера. Особенную изюминку добавлял терминал, установленный не в салоне автобуса, а практически на приборной панели у водителя, при этом с первого раза он не пробивал чек. Особенно приятно порадовал постоянно истошно кричащий голос водителя, который орал на каждого пассажира, который не успевал моментально оплатить проезд», — цитирует слова липчанина портал Gorod48.

Транспортные карты и оборудование для их обслуживания до сих пор работают далеко не идеально. Когда терминалы оплаты в транспорте дают сбой, страдают и пассажиры, и водитель.

«Утренняя поездка в трамвае по маршруту Московская — Центральный рынок обернулась для липчан очередной войной с терминалом оплаты. То ли прибор подмерз и качественно работать не желал, то ли, по словам водителя, «у пассажиров руки кривые», но всяк входящий в трамвай не менее 5 минут возился, пытаясь получить вожделенный билет. Терминал жадничал и билеты выдавать не желал, отчего пенсионеры начинали нервничать и подозревать, что сейчас с них снимут деньги в пятикратном размере. Некоторые под горячую руку и вообще пытались избежать оплаты и взаимодействия с ленивым прибором.

Однако женщина-водитель внимательно следила, чтобы «зайцев» в вагоне не было. Выходила и лично контролировала процесс, сообщая, что «плохим танцорам все мешает, а терминал требует особого подхода — просто карту надо дольше держать!» При этом второй терминал не работал и был заклеен скотчем.

«Ну, наааачалось в колхозе утро!» — прокомментировал утреннее шоу в транспорте очередной вошедший пассажир. «Плохими танцорами» в этот раз в трамвае оказались практически все входившие пассажиры, что вызвало у пенсионеров стихийный митинг… Досталось и женщине-водителю, которая «возить должна, а не по салону разгуливать и с пассажирами скандалить!», — написала «Комсомольская правда — Липецк» 29 ноября.

К скандалу привело обсуждение транспортных льгот на липецком «Портале неравнодушных». О том, чем обернулось предложение вернуть отмененные в ходе «транспортной реформы» льготы для школьников, писало «Моё — Липецк»:

«Пользователи «Портала неравнодушных» возмущены поведением модераторов ресурса, которые ответили на предложение одного из авторов ввести льготный проезд для студентов и школьников. В частности, администраторы сообщили липчанке, выдвинувшей это предложение, что подобные инициативы появляются постоянно. «У всех, кто выдвигает эту идею, только один аргумент — это сильно бьет по кошелькам родителей, — заявили модераторы. — Но по действующему законодательству родители сами должны содержать своих детей, следовательно, транспортные расходы детей — это бремя родителей».

Такой ответ настолько возмутил липчан, что в соцсетях началось бурное обсуждение.

«Почему муниципальный бюджет должен нести нагрузку по обеспечению школьников льготным проездом, — возмущается липчанка Карина Вифлянцева. — А почему цены за этот проезд растут как на дрожжах, а зарплаты у родителей с такой же стремительностью приближаются к минимуму? Если уж дать ребенку образование — обязанность родителей, то обязанность власти всеми путями облегчить жизнь гражданам. Это не мы должны аргументировать предложение, а они свой отказ».

С наступлением зимы проблем у пассажирского транспорта в Липецке только прибавилось, и некоторые из них привели к серьезным последствиям. 2 декабря в поселке Тракторостроителей с рельс во время движения сошел трамвай №1 «Центральный рынок — Доменная печь №6».

«Как рассказали most.tv в городском департаменте транспорта, происшествие с трамваем случилось сегодня в районе Тракторостроителей из-за того, что рельсы забились мокрым снегом. Ситуацию усугубил и большой поток машин, пересекающих участок путей в районе гостиницы.

Движение уже восстановлено. Усилены меры по расчистке путей, хотя они и так чистятся ежедневно, а при неблагоприятных условиях даже в ночное время.

Сейчас на участке работает аварийная бригада. Прорабатывается вариант пуска объездного автобусного маршрута на случай, если погодные условия не улучшатся. Автобус может заменить трамвай завтра утром», — сообщил портал Most.tv, добавив, что никто из пассажиров не пострадал.

Кстати, сейчас в Липецке специалисты разбираются, каковы перспективы рельсового транспорта в целом. Было заказано технико-экономическое обоснование, которое должны подготовить к апрелю 2018 года. Есть несколько вариантов: в областном центре может появиться воздушное метро, монорельс или скоростной трамвай. Сейчас в Липецке почти 70 км трамвайных путей, и большая часть — в плачевном состоянии, то есть требует ремонта или реконструкции. Чтобы построить 14 км новых сетей и обновить трамвайный парк, требуется около семи миллиардов рублей. Развивать рельсовый транспорт городские власти надеются с помощью государственно-частного партнерства.

«Еще один вопрос, связанный с городским транспортом в Липецке, обсуждают на «Портале неравнодушных».

«Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Сергей Богословский уже задумался о том, как весело провести встречу Нового года. Для посещения массовых гуляний липчанин просит в новогоднюю ночь пустить больше транспорта.

— Необходимо продумать регламент движения муниципального транспорта в новогоднюю ночь: продлить график работы до 2—3 часов ночи, по возможности максимально сократить интервалы движения на основных маршрутах.

Это не только сделает удобным передвижение по городу (к местам гуляний, в гости и из гостей и т.д.), но и дополнительно будет способствовать безопасности: меньше нетрезвых сядет за руль, меньше произойдет преступлений на улицах из хулиганских побуждений. Понятно, что таксисты будут против, но и им вполне хватит клиентов, тем более, что «новогодний тариф» всё окупит. Выдвигая данное предложение, обращаю внимание на то, что в Москве этот вопрос всегда решается в пользу горожан, и даже такая технически сложная структура, как метрополитен, продлевает на час свою работу, — указывает пример Сергей Богословский.

«Предложение о работе транспорта в Липецке на новогоднюю ночь будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 29 декабря. Если инициатива соберет 500 положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка», — сообщил портал Gorod48.

Проблемы с пассажирским транспортом возникают не только в областном центре. Прокуратура Елецкого района наказала нерадивого перевозчика, который не соблюдал расписание. Ельчане и местные СМИ жаловались на то, что общественный транспорт, принадлежащий ООО «Агеевбус», в течение всего 2017 года грубо нарушал график движения. Районная прокуратура сочла, что этим перевозчик нарушил права пассажиров — тем более, что следование установленному графику является одним из обязательных условий лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Прокуратура внесла директору фирмы представление с требованием немедленно устранить выявленные нарушения, а также возбудила дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией». Теперь директору компании грозит штраф до 20 тысяч рублей. Ранее фирма уже попадала под санкции надзорных органов: за нарушение условий лицензии к административной ответственности привлекали заместителя директора ООО «Агеевбус».