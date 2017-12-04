Ярославль, 4 декабря, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области отказалось включать выпадающие доходы ПАО «ТНС Энерго — Ярославль» по итогам 2016 года в сбытовую надбавку на 2017 на основании недостаточного их обоснования со стороны энергетиков.

Правительство Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это привело к кардинальному пересмотру взаимоотношений между сбытовой компанией и управляющими организациями Ярославской области — в судах рассматривается около 400 исков о взыскании с управдомов более 180 млн рублей в счёт погашения сверхнормативно потреблённой электроэнергии на общедомовые нужды.

Директор регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Андрей Лукашов не отрицает наличие существовавшей с прежним составом Правительства области договорённости, однако считает действия руководства Ярославской области не только законными, но и соответствующими логике реформы жилищно-коммунального хозяйства.

«Включать в тариф финансовые потери энергетиков на основании только их расчётов мы просто не имели права. Они посчитали, доложили, но проверить эти данные было невозможно. Это, во-первых. Во-вторых, законодательство чётко определяет ответственность именно управляющих компаний за ОДН. Приняв решение о погашении задолженности за ОДН через тариф, правительство региона нарушило бы закон», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Лукашов.

Директор департамента ЖКХ отметил, что вопросы эксплуатации общедомового имущества — прямая компетенция управляющих компаний.

«Управление многоквартирным домом подразумевает не только выполнение хозяйственных работ. Вернее сказать, «ремонт» и «уборка» не являются синонимами слова «управление». Управлять — значит руководить всеми процессами, связанными с эксплуатацией дома. В частности, за потреблением коммунальных ресурсов на общедомовые нужды должна следить именно управляющая компания», — считает чиновник.

По мнению Андрея Лукашова, проблема сверхнормативного потребления электроэнергии может быть решена силами управдомов при поддержке энергетиков и собственников.

«Есть три основных причины потребления электроэнергии сверх норматива: низкая энергоэффективность домов, банальное воровство электроэнергии и бардак со снятием и передачей показаний приборов учёта. Первая проблему можно начать решать с элементарной замены электроприборов, хоть тех же лампочек. Вторая требует масштабной ревизии. Есть примеры, когда от жилого дома «запитывали» целый автосервис. Решение третьей проблемы возможно при должной дисциплине, а также за счёт технических средств. В настоящее время в установленном порядке в сбытовую надбавку «ТНС Энерго» включены затраты на инвестиционную программу по внедрению АСКУЭ (автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии), которая позволяет снимать одномоментно показания приборов учёта и решить эту проблему», — рассказал Андрей Лукашов.

Оценить перспективы судебных разбирательств между управляющими компаниями и ПАО «ТНС Энерго — Ярославль» Андрей Лукашов отказался, сославшись на то, что по сути это спор хозяйствующих субъектов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, управляющие компании Ярославской области оспаривают претензии энергетиков и считают сложившуюся ситуацию попыткой сделать их «крайними» в тех вопросах, которые не смогли решить ни региональные власти, ни гарантирующий поставщик электроэнергии.