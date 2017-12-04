Лос-Анджелес, США, 4 декабря, 2017, 14:31 — ИА Регнум. Кинокомпания Universal Pictures выложила в сеть второй тизер-ролик предстоящего фильма «Мир юрского периода 2» (Jurassic World: Fallen Kingdom) режиссера Хуана Антонио Байона, видео было опубликовано 4 декабря на Youtube-канале FilmSelect Trailer.

Universal Pictures International Постер фильма Мир Юрского периода 2

Ролик, продолжительность которого составляет всего 30 секунд, начинается с крика персонажа Криса Пратта: «Бегите!».

Судя по происходящему в кадре, на острове динозавров начинается извержение вулкана и его гостям приходится спасаться от стада обезумевших пресмыкающихся.

Их единственным укрытием от спасающихся динозавров становятся поваленные стволы деревьев и опрокинувшееся транспортное средство. Что с ними будет дальше — остается загадкой.

Напомним, премьера фильма в США запланирована на 22 июня 2018 года, по неподтвержденным данным, бюджет картины составит около $ 260 млн.

Главные роли в фильме также сыграли: актриса Брайс Даллас Ховард («Золото» (2016), «Мир юрского периода» (2015)), Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода» (1993), «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997)) и Би-Ди Вонг («Мир юрского периода» (2015), «Космос между нами» (2015)).