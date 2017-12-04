Москва, 4 декабря, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Столь существенное повышение цен на бензин в Омской области можно объяснить тем, что в условиях российской традиции всякие скидки есть не что иное, как надбавки к стоимости, а ждать того счастливого момента, когда бензин будет стоить практически даром, просто бессмысленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

drpepperscott230 Нефть

«Отвечая на вопрос, почему выросли цены на топливо, надо принять во внимание самое простое — желание компании ПАО «Газпром нефть» увеличить свою положительную маржу от реализации продуктов перегонки сырой нефти в нефтепродукты в виде автомобильного топлива», — отметил Блинов.

К тому же на самом высоком уровне, в правительстве РФ, уже всем рассказали устами заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича о том, что рост цен на бензин в России может превысить уровень инфляции по итогам 2017 года.

«Так что удивляться нечему. Из статистических данных о темпах и масштабах переработки нефти на предприятиях ПАО «Газпром нефть» следует, что спрос на её продукцию есть, объёмы переработки растут, а чистая прибыль «Газпром нефти» выросла более чем на 28% за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года», — пояснил эксперт.

В свою очередь, аналитик Forex Optimum Иван Капустянский заявил корреспонденту ИА REGNUM, что структура розничных цен на ключевые марки бензина АИ-92 и АИ-95 складывается следующим образом. Согласно данным Росстата, порядка 40% составляет стоимость сырья и основных материалов за вычетом возвратных отходов, 7% расходы на производство, включая коммерческие расходы и 31% это НДС, акциз и другие виды налогов.

Соответственно, основное удорожание может идти за счет роста стоимости сырья или увеличения налогов, отметил Капустянский.

«Учитывая значительный рост цен на нефть с начала года, вероятнее всего, себестоимость является ключевым фактором роста отпускных цен. Однако не исключено, что рост цен на нефть мог стать лишь предлогом для повышения цен на бензин», — считает эксперт.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что рост цен на бензин в России может превысить уровень инфляции по итогам 2017 года. Между тем 30 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с журналистами российских телеканалов заявлял, что в стране в 2017 году будет зафиксирована рекордно низкая инфляция на уровне 3%.

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