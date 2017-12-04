Санкт-Петербург, 4 декабря, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Многочисленные задержки рейсов на отправление и прибытие из петербургского аэропорта «Пулково» 4 декабря не связаны с местной погодой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту, в нынешних метеоусловиях «Пулково» работает в штатном режиме.

Аэропорт «Пулково»

Задержки прибытия рейсов в «Пулково» начались еще в 8 утра, в основном это касается московского направления, где, как известно, из-за непогоды были отменены или задержаны десятки вылетов самолетов.

Так, еще до 09:00 были задержаны прилеты в Петербург трех рейсов из российской столицы (Aeroflot), еще один из Оша (Avia Traffic Company). По времени опоздания составляли до получаса до полутора часов.

С 9 утра были задержаны еще семь самолетов из столицы (Nordwind Airlines, Aeroflot, S7, Уральские Авиалинии), а также рейс «Уральских Авиалиний» из Екатеринбурга, рейс NorwStar Airlines из Норильска, рейс Uzbekistan Airways из Самарканда, рейс S7 из Новосибирска, рейс Saravia из Кирова. Согласно онлайн-табло аэропорта «Пулково», все они уже приземлились в Петербурге.

На данный момент в «Пулково» опаздывает еще несколько бортов из Москвы (рейсы SU18, SU42, SU38, N4*167), один самолет из Минеральных Вод (рейс SU6356), рейс S7 из Ярославля, самолет компании Lufthansa из Мюнхена. Задерживаются борты, следующие из Лондона (British Airways), из Парижа (Air France).

На вылет из «Пулково» с утра были задержаны около 20 рейсов, которые уже достигли точки назначения, в большинстве своем борты направлялись в Москву, а также в Минск, Адлер, Киров, Нижний Новгород и Минеральные Воды.

Пока не приземлился рейс «Аэрофлота» 6627 из Петербурга в Тель-Авив, но опоздание не должно превысить 20 минут. Аналогичная ситуация сложилась с рейсом той же компании до Милана. Рейс ATC 882 из северной столицы в Ош уже покинул «Пулково», но с двухчасовой задержкой. С опозданием вылетели из Петербурга самолеты, следующие не только до Москвы, но и до Ижевска, Сочи, Таллина, Калининграда, Нальчика, Новосибирска и других городов.

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Напомним, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 4 декабря компания «Аэрофлот» отменила и перенесла десятки рейсов из аэропорта «Шереметьево». Всего речь идет о 60 отмененных рейсах и еще 35 перенесенных на другое время. Всего в столичных аэропортах были задержаны или отменены из-за снегопада более 130 авиарейсов.

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