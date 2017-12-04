Москва, 4 декабря, 2017, 16:49 — ИА Регнум. На экологическую политику Москвы в рамках принятого бюджета на ближайшие три года будет выделено 137 млрд рублей. Как 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель общественного экологического движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий, часть средств направят на благоустройство особо охраняемых природных территорий (ООПТ), однако 90% этих проектов бессмысленны и не нужны, поскольку они направлены исключительно на обогащение чиновников и аффилированных с ними подрядчиков. Под видом благоустройства на деле происходит лишь уничтожение зелёных насаждений и почвенного покрова.

Massalim Памятник природы регионального значения «Серебряный Бор»

Менжерицкий отметил, что в рамках экологического бюджета на 2018—2020 годы Москве необходимо расширить программу реновации, чтобы расселить тех жителей Москвы, которые живут возле трасс. По мнению эколога, для этой категории москвичей нужно строить специальное альтернативное жильё, так как проживание рядом с дорогой несовместимо с санитарно-экологическими нормами, а придорожные помещения можно оборудовать под склады или офисы.

«От нас цифры заболеваемости скрывают, но люди, которые живут вдоль этих трасс, обречены на целый букет тяжелейших заболеваний. У нас гарантировано право на благоприятную окружающую среду, а концентрация вредных веществ возле дорог превышает все ПДК. Необходимо расселить жителей в домах, которые прилегают к самым загруженным автотрассам, шоссе, проспектам», — считает он.

Добавим, что 29 ноября на заседании в Мосгордуме был принят новый трёхлетний бюджет (на 2018—2020 годы). Как заявила председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), бюджет создаёт основу для динамичного и устойчивого развития города, так как предусматривает «экологизацию» всех сфер жизнедеятельности города. На указанные нужды выделяются значительные средства — 137 млрд рублей.

Экологическую повестку города обсудили активисты на прошедшем ранее в Мосгордуме круглом столе. «Болевыми точками» зелёной карты столицы назвали парки Измайлово, Сокольники, Воронцовский и национальный парк Лосиный Остров, по самой границе которого пройдёт одна из стартовых площадок программы реновации.

«В рамках переноса под землю линий электропередач, под вырубку в парке попадёт более ста деревьев. Непонятно, зачем вырубать большое число деревьев, если сам кабель планируется проводить по границе парка. Если судить по техническому заданию, на благоустройство вполне благополучного парка Воронцовский выделено 62 млн рублей. Но осваивать их будут не профессионалы-озеленители, а ГУП «Мосремонт». Если бы не гражданские активисты, которые интересуются документами на сайте мэрии, местные узнали бы об этих планах только с приездом бульдозеров», — отметила активистка движения в защиту Воронцовского парка Ольга Сидельникова.

Ещё одним примером разрушения природы, когда чиновниками не учитывается мнение жителей, можно назвать строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) или «Северной рокады» на границе парка Кусково. Трасса должна соединить север и юго-восток Москвы единой магистралью и таким образом разгрузить МКАД и ТТК. С критикой строительства шестиполосной магистрали выступили жители района Вешняки, так как планируется, что СВХ пройдёт по юго-западному краю парка Кусково, в том числе — по охранной зоне объектов культурного наследия. Петиция противников возведения трассы собрала более 140 тыс. подписей.

Активные протесты жителей Вешняков начались в июне 2016 года, когда власти совершили первую попытку вырубки леса. Протестующие разбили палаточный лагерь в парке, чем помешали проведению работ. 28 декабря 2016 года вырубка всё же состоялась, несмотря на протесты жителей. Несколько активистов были оштрафованы за «неповиновение законным требованиям сотрудников полиции».

«Или Серебряный Бор. В законе (№86-ПП «О памятнике природы Серебряный Бор») написано, что должны сохраняться преимущественно грунтовые дорожки, приближенные к естественному состоянию. В качестве исключения допускаются сооружения деревянных настилов на болотистых участках. Наши чиновники взяли и «зашили» почти 5 км лучших тропинок деревянными высокими помостами без перил. В результате эти помосты покрываются наледью. Обычная тропинка универсальна, подходит для бегающих, гуляющих, детей и стариков, велосипедистов. Сейчас они высокие, некачественно сделаны, узкие, люди в ужасе, пожилой не может ходить по ступенькам, инвалид не может, мама с коляской тоже», — подчеркнул Сергей Менжерицкий.

Кроме того, в преддверии ЧМ-2018 с нарушением действующего законодательства территория Воробьёвых гор была покрыта фонарями особой мощности. Ослепительный свет разноцветных огней наносит огромный вред находящимся на ООПТ животным и растениям.

Согласно бюджету Москвы на 2018—2020 годы, на реализацию программы «Моя улица» выделят 94 млрд рулей, на парки и озеленение территорий — 12,1 млрд рублей, 10,9 млрд из которых собираются потратить уже в 2018-м.

На благоустройство парков культуры и отдыха, музеев-усадеб и музеев-заповедников из бюджета Москвы за три года потратят 17,1 млрд рублей. Отметим, что озеленение территорий — особая и постоянная статья городских программ, постоянно требующая дорогостоящих мероприятия по высадке деревьев и замены естественного почвенного покрова на привозной.

«Они взяли и стали сплошняком засаживать пляжи, прибрежную полосу, тропинки, чтобы освоить деньги: около 30 тыс. рублей стоит одно обычное дерево, 200—300 тыс. — более крупное. Посадки на ООПТ должны быть максимально приближены к естественным, здесь же засадили рядами, деревья потом погибают, так как расти в песке не могут. В 2012 году были массовые посадки, когда погибли сотни деревьев, 8,5 млн рублей списали, однако работы не были приняты у исполнителей и до сих пор не приняты», — подчеркнул Менжерицкий.

Добавим, согласно исследованиям эколога Алексея Яблокова, с отставкой Юрия Лужкова и назначением Сергея Собянина мэром Москвы произошёл обвал и без того «не особо звучной экологической политики города». Эколог отмечал, что в 2011 году Москва относилась к «неблагополучным» территориям по содержанию химических веществ в питьевой воде централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (более 20% проб не соответствовали нормативам по содержанию микроэлементов).

Загрязнение атмосферного воздуха в Москве являлось ведущим фактором риска для здоровья, где 13% общей первичной заболеваемости детей в Москве было связано с загрязнением атмосферного воздуха. Также он приводил статистику, что в 1990—2015 годах общая площадь зеленых насаждений в городе сократилась на 8%, а число проживающих в столице при этом увеличилось почти вдвое.

«Складывается впечатление, что в город ворвалась стая бандерлогов, которая с упоением стала уничтожать главное природное достояние Москвы — сохранённые в течение столетий островки природных территорий. Это небывалое за всю новейшую историю города наступление на особо охраняемые и другие природные территории города идёт под флагом увеличения их «рекреационной привлекательности», — отмечал эколог.

Так, в 2013 году Сергей Собянин представил ОП РФ пятилетнюю проект развития «Москва — город, удобный для жизни». Это была его предвыборная программа, где будущий мэр утвердил семь приоритетных направлений развития города: «Открытая Москва», «Новая экономика Москвы», «Социально-защищённый город», «Образовательный город», «Здоровый город», «Комфортная городская среда», «Мобильный город». Проблема экологии в число приоритетных к решению не вошли.

«Политика правительства Москвы к ОПТ — хищническая. Бюджет, который они вырезали из общего, не экологический, а направлен на уничтожение природы и трансформацию этих территорий для бизнес-использования, чтобы наживались структуры, близкие к чиновникам, в частности, чиновники департамента природопользования. Кто возглавляет этот департамент? В руководстве нет ни одного человека с высшим профильным экологическим образованием. Антон Кульбачевский — бывший морской офицер, непонятно каким ветром занесён в это русло. Его заместитель Андрей Мельников, который отвечает за ООПТ в Москве — «эффективный менеджер», совсем недавно приехал из Ижевска, где прозябал на кафедре экономики предприятия, вот его специальность. Это человек, чья работа заключается в том, как монетизировать участок работ, который ему поручен. Происходит монетизация нашего природного комплекса и его утилизация под коммерческие интересы узкой группы лиц», — заключил Сергей Менжерицкий.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории ООПТ «Крылатские холмы» была уничтожена построенная 20 лет назад активистами велоспорта площадка для дёрта. В настоящий момент эта территория с одобрения властей используется коммерческими структурами, в частности, для проведения авторалли и корпоративов.

Чем экологическим властям Москвы помешала площадка для дёрта в Крылатском?