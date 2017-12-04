Киев, 4 декабря, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым любое давление и тем более блокирование СМИ. Так он прокомментировал события вокруг телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В своем Facebook Порошенко написал, что также недопустимы «попытки оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывание российской пропаганде». Речь идет в том числе и об оценке евромайдана.

«Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства», — написал Порошенко.

Напомним, события вокруг телеканала NewsOne начали развиваться вечером 3 декабря. Около 150 человек в военной форме и балаклавах заблокировали подходы в офис компании.

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Они потребовали извинений от депутата Верховной рады Евгения Мураева, который назвал события «майдана» госпереворотом. Кроме того, авторы блокады призвали руководство NewsOne уволить ведущих и сменить редакционную политику с «прокремлевской на проукраинскую».

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Накануне блокирования телеканал NewsOne транслировал акцию «Марш за народный импичмент», организованную сторонниками Саакашвили и направленную против президента Украины Петра Порошенко.