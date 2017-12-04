Москва, 4 декабря, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Украине, Молдавии и Грузии не удастся перевести всю схему «Восточного партнерства» в антироссийское русло. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью белорусскому телеканалу «РТР-Беларусь».

mid.ru Сергей Лавров

"Мы, конечно же, видим, как ведут себя наши украинские, молдавские и грузинские коллеги. Но повторю еще раз, им не удается и, уверен, что не удастся перевести всю схему «Восточного партнерства» в антироссийское русло», — сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что у России нет никаких сомнений и подозрений в отношении Белоруссии, Армении и Азербайджана.

По словам российского министра, Москва видит желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать «Восточное партнерство» в антироссийских целях.

«Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут. Это проявилось, в том числе и в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите «Восточного партнерства», состоявшемся в Брюсселе несколько дней назад. Подавляющее большинство стран ЕС понимает, что это будет очередная попытка с негодными средствами и что внедрять антироссийский запал в любые контакты со странами-членами СНГ — это контрпродуктивно и бесперспективно. Мы очень оценили твердую позицию Белоруссии вместе с рядом других участников «Восточного партнерства» против подобных попыток», — отметил Лавров.

Что касается «Восточного партнерства», то по словам главы российского МИД, Москва никогда никого не учит жизни. Он напомнил, что у России ЕС есть Соглашение о партнёрстве, которое, к сожалению, заморожено не по вине Москвы.

«Мы никогда не испытывали сомнений по поводу того, что все наши соседи и друзья хотят иметь хорошие отношения со всеми своими партнерами на Западе, Востоке, Севере и Юге», — подытожил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Брюсселе состоялся саммит «Восточного партнёрства» ЕС, в ходе которого Армения подписала договор о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом.

Перед саммитом премьер-министр Великобритании Тереза Мей призвала лидеров европейских стран противостоять «враждебным действиям» России. Мы должны внимательно следить за действиями враждебных государств, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту восточного региона и которая пытается уничтожить наше коллективное могущество», — заявила Мэй.

Она добавила, что с нетерпением ждет возобновления обязательств европейских стран по взаимодействию, чтобы противостоять «общим вызовам в сферах безопасности и развития».

«Великобритания привержена сохранению лидирующей роли в обеспечении безопасности Европы. Возможно, мы выходим из Европейского союза, но мы не покидаем Европу», — резюмировала премьер-министр.

Проект Восточного партнерства был создан в 2009 году с целью развития связей между Западной Европой и шестью бывшими республиками СССР: Белоруссией, Молдавией, Украиной, Грузией, Азербайджаном и Арменией. С программой Восточного партнерства тесно связана так называемая Европейская политика соседства (ENP), в рамках которой обсуждаются и заключаются соглашения об ассоциации стран с ЕС.

Армения стала первой страной, которая являясь членом ЕАЭС подписала с ЕС соглашение о партнёрстве. Выступая на саммите Восточного партнерства президент Армении Серж Саргсян заявил, что важность этого соглашения не ограничивается отношениями Армения — ЕС.

«Многочисленные международные партнёры характеризуют Армению как страну, сближающую различные интеграционные структуры, руководствуясь духом согласия и сопоставления интересов, сотрудничества и сосуществования, что чрезвычайно обязывает. Хочу подчеркнуть, что во всём процессе целью Армении изначально было дальнейшее углубление наших двусторонних и многосторонних интересов», — сказал Серж Саргсян.