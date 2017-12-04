Дагестан, 18 сентября, 2007, 14:15 — ИА Регнум. Установлена личность найденного вечером 17 сентября под завалами дома в поселке Новый Сулак Кизилюртовского района Дагестана. Как сообщил сегодня, 18 сентября, корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника пресс-службы МВД Дагестана Марк Толчинский, им оказался активный член НВФ, заместитель одного из лидеров экстремистского подполья в Дагестане Раппани Халилова - Наби Набиев (по кличке "Абдурахман").

В два часа ночи был обнаружен труп второго боевика. В Министерстве внутренних дел Республике Дагестан уверено говорят, что это сам Раппани Халилов - подозреваемый в организации теракта 9 мая 2002 года.

Кроме того, под завалами найдено четыре автомата, пулемет, два пистолета ("наган" и пистолет Стечкина), около двухсот патронов, два полных рожка к автоматам Калашникова, две гранаты и два ноутбука.

Напомним, что спецоперация в дома в поселке Новый Сулак началась рано утром 17 сентября и продолжалась почти весь день. Дом, в котором, держали оборону два боевика, после применения тяжелой бронетехники был разрушен до основания. Во время штурма осажденного дома один боец спецподразделения ФСБ получили касательное ранение.

Разбор завалов еще продолжается. Сегодня руководство силовых ведомств, проводивших спецоперацию, намерены дать пресс-конференцию, на которой прокомментируют результаты спецоперации.