Барнаул, 4 декабря, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Ситуацию на продовольственном рынке Алтайского края можно считать стабильной. С начала 2017 года, в сравнении с рынками других территорий Сибирского федерального округа, регион демонстрирует наибольшее снижение средних розничных цен, а самыми недорогими стали: куры охлажденные и мороженые (116,51 руб./кг), масло подсолнечное (79,40 руб./кг), мука пшеничная (23,48 руб./кг), соль поваренная пищевая (8,77 руб./кг). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры со ссылкой на Алтайкрайстат.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продукты, которыми торгуют в Барнауле

«При этом по состоянию на 27 ноября Алтайский край занимает первое место среди регионов Сибири по минимальной стоимости огурцов свежих и второе место — по минимальной стоимости помидоров, картофеля и капусты», — отмечают чиновники управления.

И это несмотря на сезонное повышение цен: помидоры свежие подорожали на 21,2%, картофель — на 12,2%, капуста белокочанная свежая — на 10,5%, огурцы — на 5,2%.

В целом индекс потребительских цен на продукты питания (без учета алкогольной продукции) в ноябре в Алтайском крае составил 99,7% к предыдущему месяцу.

В ноябре 2017 года наибольшее снижение отмечено на крупу гречневую-ядрицу — на 12,4%, горох и фасоль — на 10,7%, крупы овсяные и перловые — на 6,9%, апельсины — на 11,3%, лимоны — на 8,5%, сахар-песок — на 5,5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года (по сравнению с декабрем 2016 года) индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 101,5%. По этому показателю Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибирского федерального округа с наименьшими темпами роста цен на продовольственные товары.

Напомним, в июле гречневая крупа-ядрица стоила 52,58 руб./кг, яйца куриные — 43,16 руб./10 шт., подсолнечное масло — 78,97 руб./кг, сахар-песок — 45,40 руб./кг, пшено — 27,48 руб./кг, поваренная пищевая соль — 8,66 руб./кг.