Оренбург, 4 декабря, 2017, 13:23 — ИА Регнум. В Оренбурге более 100 предпринимателей пострадали в результате крупного пожара на торговом комплексе «Мир», который известен как вьетнамский рынок. По данным владельца сгоревшего здания, работы и товара лишились 120−130 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, ни здание, ни товар в нём не были застрахованы, что осложняет ситуацию.

56.mchs.gov.ru Сгоревший ТК «Мир»

Стоит отметить, что губернатор поручил главе Оренбурга Евгению Арапову составить списки предпринимателей, пострадавших от пожара. Глава региона заявил, что с каждым погорельцем будут работать в индивидуальном порядке.

Как утверждают собственники здания, арендаторам готовы предоставить свободные помещения, которые имеются в нетронутых частях объекта. На встрече с владельцем здания 4 декабря, со стороны градоначальника прозвучала просьба — первые месяцы не взимать с пострадавших предпринимателей арендную плату.

Напомним, днём 2 декабря в ТК «Мир» по проспекту Победы вспыхнул пожар. Ликвидировать его удалось только ночью. Уничтожено 1500 квадратных метров здания. Кроме того, во время пожара обрушилась часть кровли, угроза дальнейшего обрушения конструкций существует до сих пор, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожарным удалось не допустить распространение пламени на находящийся по соседству в этом же здании филиал крупного сетевого магазина и филиал Московского технологического института.

«Пострадавшую от пожара часть здания необходимо закрыть, чтобы ограничить туда свободный доступ. Разумеется, сделать это будет нужно, как только специалисты исключат возможность обрушения конструкций и дадут разрешение на проведение восстановительных работ», — сказал Евгений Арапов.

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области, в сгоревшую часть здания свободный доступ уже закрыт.

В соцсетях пользователи обсуждают подробности происшествия. Очевидцы утверждают, что пожар начался в отделе, где торговали светильниками. По другим данным, эпицентр мог находиться в отделе искусственных ёлок. Пламя начало стремительно распространяться, народ в панике искал выход, однако возникли трудности с табличками-указателями. Они отсутствовали на территории рынка.

По неофициальным данным, сейчас рассматриваются две основные версии пожара на рынке: короткое замыкание электропроводки и поджог. Примечательно, что последняя потенциальная причина была озвучена пользователями соцсетей, когда пожар ещё не был потушен.

Глава Оренбурга заявил, что в ближайшее время тотальной проверке подвергнут все торгово-развлекательные комплексы города:

«Сейчас горожане активно готовятся к Новому году. В торговых объектах ожидается повышенное скопление людей. Необходимо убедиться в том, что везде строго выполняются требования противопожарной безопасности».

Добавим, что заявление актуально в свете того, что это уже второй крупный пожар торговом комплексе Оренбурга. Напомним, вечером 30 ноября горел ТК «Любимый», где пострадало 300 квадратных метров.