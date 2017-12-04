Россию делают космическим убийцей, Порошенко грозит импичмент: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Низкая квалификация: США пытаются сделать космических тиранов из России и Китая;
- Расшатать майдан: президенту Украины грозит импичмент;
- Ничего, кроме бизнеса: в Казахстане объяснили сокращение российского телевещания;
- Сдерживающий фактор: курс рубля будет стабильным до выборов президента РФ;
- «Политический футбол»: ЧМ-2018 хотят провести без России.