Москва, 4 декабря, 2017, 13:00 — ИА Регнум. В ходе очередного заседания Замоскворецкого суда Москвы по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева прокурор запросил для подсудимого 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении строгого режима, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Кроме этого, обвинитель потребовал назначить подсудимому штраф в размере 500 млн рублей, наложить запрет на занятие Улюкаевым профессиональной деятельностью на срок 10 лет, а также лишить его звания почетного экономиста.

Напомним, министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 14 ноября 2016 года в Москве.

Его обвиняют в вымогательстве у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятки в размере $2 млн за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти».

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