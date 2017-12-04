Киев, 4 декабря, 2017, 12:55 — ИА Регнум. Командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины недостаточно использовать переговорный процесс, поскольку дипломатия без оружия — «это как оркестр без инструментов».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

«Конечно, дипломатия всегда должна быть в приоритете. Любой человек в форме скажет вам, что предпочел бы дипломатическое решение. Но когда у вас есть другие реальные инструменты — экономические, информационные и военные — они становятся частью общих усилий», — заявил он в интервью «Европейской правде» во время Львовского форума по безопасности.

По его словам, Украине необходимо продемонстрировать свою готовность «противостоять войскам России, чтобы предотвратить возможное вторжение».

«Не думаю, что можно говорить о высокой вероятности такого сценария… Путь, который делает это менее реальным, однозначен: вы должны демонстрировать свою готовность к такому сценарию. Все должны осознавать, что Украина способна к сопротивлению, что вы можете также вести разведку. Собственно, в этом и заключается стратегия сдерживания, которую исповедует НАТО: иметь способность и демонстрировать ее. У меня есть уверенность, что украинское руководство и структуры безопасности разделяют этот подход», — добавил Ходжес.

В свою очередь президент Jamestown Foundation (США) Глен Ховард считает, что Украина могла бы применить тактику «ползучего наступления» не только в Донбассе, но и в Черноморском регионе. Он пояснил, что для реализации этой тактики Украине поможет москитный флот. Об этом Ховард сказал 3 декабря на международной конференции по морской безопасности в Киеве, пишет «Обозреватель».

"Я восхищаюсь ВМС Украины за то, что они разработали стратегию и видение москитного флота», — заявил Ховард.

И добавил, что в свое время именно такие корабли стали основой военно-морских сил США.

«Москитный флот может сыграть свою роль в оборонной стратегии ВМС. Не только в плане защиты Донбасса, но и на 3 тысячах километров морской границы, который Украина имеет в Черном море», — уточнил Ховард.

Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что США продолжат поставки нелетального оружия вооруженным силам Украины. Об этом он сказал 3 декабря, выступая в Президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии, передает телеканал Fox News.

«Украинцы предпринимают существенные шаги по реализации правительственной и военной реформ. Поставки нелетальной помощи укрепляют оборонные возможности Киева… США должны противостоять дестабилизирующему поведению России. В то же время мы хотим избежать глобального конфликта с Москвой, поэтому Вашингтону следует искать с ней сферы сотрудничества», — добавил Макмастер.

При этом он считает, что пришло время для жесткого разговора с Россией из-за ее действий в Сирии и Европе.

«Поддержка Россией такого чудовищного режима, который является частью этого конфликта, этот вопрос нужно поднимать, так же, как подрывные действия России в Европе. Поэтому, я думаю, пришло время начать жесткий разговор с Россией», — сказал Макмастер.

При этом заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин пригрозил ВСУ уничтожением за попытки захватить новые населенные пункты в буферной зоне Донбасса.

«Наши подразделения в случае провокаций ВСУ в районах так называемой буферной зоны готовы нанести противнику непоправимый ущерб. Любая попытка улучшить свои позиции закончится для украинских силовиков массовыми потерями… Теперь любая попытка сократить межпозиционное пространство между подразделениями ВСУ и ДНР будет жестоко пресекаться… В противном случае ждем вас в очередной «мини-котел», — сказал Басурин.

Как сообщалось, 27 ноября специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что у США нет оснований для отказа Украине в предоставлении летального оборонительного оружия.

«У США есть оборонные отношения и торговля оружием с десятками стран по всему миру. И я не вижу никаких весомых причин, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно когда они активно пытаются защитить свою территорию», — сказал Волкер в интервью The Global Politico.

Волкер добавил, что не считает весомыми аргументы насчет того, что поставки Украине высокотехнологичного оружия приведут к эскалации конфликта в Донбассе. Он также выразил уверенность, что Украина не пойдет в наступление после получения оружия.

Напомним, в ноябре украинский посол в США Валерий Чалый сообщил, что Совет национальной безопасности США поддержал предоставление Украине летального оружия оборонного характера.

«Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», — уточнил Чалый.