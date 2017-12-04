Москва, 4 декабря, 2017, 12:45 — ИА Регнум. 79% жителей России выступают за лишение родительских прав тех, кто вовлекает своих детей в секты, незаконные религиозные и общественные организации. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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16% опрошенных дали отрицательный ответ (среди последователей иных религий, кроме православия, — 23%).

Основные аргументы противников сурового наказания: детям лучше быть с родителями, те лучше знают, что им нужно, необходимо разбираться с каждым случаем индивидуально и проводить разъяснительную работу.

45% респондентов заявили, что нужно усилить государственные меры по защите детей, благодаря чему интересы несовершеннолетних детей будут соблюдаться в большей степени.

Практически такое же количество опрошенных (43%) опасаются, что это скорее приведет к излишнему вмешательству в семейные отношения.

Доля респондентов, считающих, что необходимо принимать дополнительные меры по защите интересов детей в России, выросла с 2013 по 2017 год в 1,5 раза (с 36% до 56%).

При этом 70% граждан затрудняются сказать, что именно необходимо предпринять. Чаще всего они предлагают ограничить детям доступ к интернету, компьютерным играм и т.п.

Опрос проведен 18, 26 ноября 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

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