Ярославль, 4 декабря, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославле с 1 января 2018 года сроки выплат пособий, компенсаций и других социальных льгот, которые ярославцы получают через «Почту России», переносятся с первой на вторую декаду месяца. Мэрия Ярославля связывает это с переходом на электронный документооборот, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

«Для улучшения защищенности платежей и соблюдения Федерального закона «О персональных данных» «Почта России» переходит на электронный документооборот», — приводит в связи с сообщением о переносе срока официальный портал мэрии Ярославля слова директора департамента по социальной поддержке населения и охране труда Сергея Ивченко.

Каким образом переход на электронный документооборот замедлил время получения социальных выплат — добиться ответа на этот вопрос корреспонденту ИА REGNUM не удалось. «Почта России» переадресовала этот вопрос в мэрию. В мэрии также ничего конкретного пояснить не смогли, сообщив, что раньше списки льготополучателей передавались на бумажных носителях на машинах или курьерами. Теперь это происходит в электронном виде. В «Почте России» уверены, что получатели социальных выплат только выиграли.

«Все расчеты по вручаемым суммам теперь распечатываются в квитанции, которую работники почты выдают на руки получателю. Таким образом, доставка и обслуживание на «Почте России» стали еще более удобными для клиентов: они будут максимально информированы о структуре начислений социальных выплат, индексациях, перерасчетах. Важно отметить, что такое преимущество получают только клиенты «Почты России», — сказала заместитель директора по финансовому бизнесу УФПС Ярославской области Вера Дмитриева.

Мэрия подчеркивает, что для получателей соцвыплат через банки сроки прихода денег не изменятся.