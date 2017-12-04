Москва, 4 декабря, 2017, 12:14 — ИА Регнум. После продления соглашения о снижении мировой добычи сырья на саммите ОПЕК + в Вене 30 ноября всплеск покупок нефтяных фьючерсов был прерван публикацией данных о новых буровых установках в США и информацией о политической нестабильности в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

(сс) stephan Нефть

«Оба эталонных сорта потеряли в цене в конце прошедшей торговой недели. 4 декабря североморская смесь Brent торгуется около $63 за баррель — почти на доллар ниже, чем после продления соглашения в Вене. Легкий американский сорт WTI также потерял в цене около одного доллара и приблизился к отметке $58 за баррель», — привел цифры эксперт.

При этом стоит отметить, что и краткосрочная, и среднесрочная техническая картина остается позитивной. Пока Brent торгуется выше $63,90 за баррель, а WTI выше $57,80 за баррель, импульс к росту сохраняется, а любые снижения — это коррекционные откаты.

«Среднесрочным участникам рынка стоит обратить внимание на формирование фигуры «треугольник» на дневных графиках. Пробой одной из границ послужит сигналом для более активных импульсов вниз или вверх, что более вероятно в условиях снижения избытка предложения сырья на мировом рынке», — пояснил Егоров.

Укрепление доллара США после утверждения в Сенате законопроекта по налоговой реформе будет сдерживать рост нефтяных цен. А потому вероятный рост будет носить сдержанный характер.

«В ближайшие дни Brent может плавно вернуться к уровню $63,75 за баррель, а WTI направится к $59 за баррель», — считает эксперт.

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