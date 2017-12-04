Москва, 4 декабря, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Высокие цены на нефть не укрепили рубль. Это произошло на фоне договорённостей стран ОПЕК+ в Вене о продлении сделки по ограничению добычи до конца 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Фьючерсные контракты на нефть сорта Brent на торгах 1 декабря достигли годичного максимума в $64,23 доллара за баррель.

Однако, по его мнению, рубль не поддержал оптимизма нефтяного рынка, потеряв 1% или 62 копейки и преодолев недельный минимум в 59 рублей за доллар.

«Этому способствовал новый виток расследования против Трампа, который увеличивает шанс расширения санкций против России и полный запрет на инвестирование в российский госдолг», — пояснил Дядин.

На предстоящей торговой неделе ожидания согласования налоговых реформ, а так же выход статистики по рынку труда в США могут выступить драйвером дальнейшего ослабления рубля.

«Вероятным уровнем выступит отметка в 59,20 рублей за доллар США», — считает эксперт.

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