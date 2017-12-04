Москва, 4 декабря, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Роскомнадзор выдал лицензию на вещание в России трем тематическим телеканалам американской вещательной корпорации Viacom, 4 декабря сообщает «РБК».

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Несмотря на то, что между РФ и США в настоящее время происходит жесткое противостояние в информационной сфере, три американских телеканала получили право зарабатывать не только на абонентской плате. Согласно действующему законодательству России, если у телеканала есть лицензия на эфирное вещание, то он получает право на снятие ограничений на размещение рекламы.

Таким образом, детский канал Nickelodeon, канал развлечений Paramount Comedy и музыкальный VH1 European теперь имеют право зарабатывать на рекламе в РФ.

Напомним, 29 ноября глава исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при конгрессе США Крейг Кэплэн заявил, что журналисты RT лишены аккредитации при конгрессе США. Он сообщил, что это решение было принято по итогам единогласного голосования в комитете «вследствие того, что обслуживающая американское отделение RT компания T&R Productions, LLC (T&R) зарегистрирована как иностранный агент в США».

Отметим, ранее министерство юстиции США потребовало от RussiaToday в трехдневный срок встать на учет в качестве иностранного агента, в противном случае сотрудникам американского отделения телеканала грозили уголовным преследованием, а счета телеканала могли быть арестованы.

30 ноября ИА REGNUM писало, что в качестве реакции на ущемление прав российских СМИ и свободы слова журналистов Госдума РФ готовит принятие проекта постановления о запрете на посещение нижней палаты Федерального собрания любым представителям средств массовой информации США.

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Бывший посол США в России Майкл Макфол уже негативно отозвался о готовящемся законопроекте.

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