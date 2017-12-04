Ярославль, 4 декабря, 2017, 11:51 — ИА Регнум. В Ярославской области с 1 января 2018 года могут повыситься взносы за капитальный ремонт жилья с 6,37 руб до 6,92 руб с квадратного метра. Это следует из пояснительной записки к проекту закона, внесенного в областную думу губернатором Дмитрием Мироновым.

Олег Ненилин Капремонт крыши в Ярославле

Размер минимальной платы за капремонт определяется постановлением правительства Ярославской области. В настоящий момент действует постановление N 458-п от 19 апреля 2016 года, в котором установлен размер платы на 2018 год в 6,92 руб. Однако согласно региональным законам, эта плата должна соответствовать региональным стандартам стоимости капремонта жилого помещения. А этот параметр утверждает областная дума. Проект закона, внесенный Дмитрием Мироновым, предполагает отмены понятия «региональный стандарт». Следовательно, депутаты будут исключены из процедуры принятия решения о размере платы собственников жилья за капремонт.

В декабре 2016 года депутаты областной думы фактически заморозили повышение платы за капремонт в 2017 году, которая должна была вырасти до 7 рублей. Они отказались вносить изменение в региональный стандарт, и плата в 2017 году осталась такой же, как в 2016-м — 6,37 руб.

В пояснительной записке к проекту закона «О признании утратившими силу…» говорится, что принятие закона связано с увеличением с 2018 года минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ярославской области от 28.06.2013 № 748-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», то есть плата должна вырасти до 6,92 руб.

Правда, это произойдет лишь в том случае, если депутаты поддержат проект закона. Накануне выборов в областную думу, которые состоятся в сентябре 2018 года это решение может быть весьма непопулярным.