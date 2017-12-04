Лондон, 4 декабря, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла в столицу Бельгии для проведения важных переговоров по Brexit, сообщает 4 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Соединенное Королевство и Европейский союз должны договориться об окончательных условиях выхода Лондона из содружества, что и станет предметом переговоров в Брюсселе.

Мэй проведет встречу с председателем европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Предметом обсуждения будут условия размежевания, а также сумма, которую Лондон должен выплатить Брюсселю в качестве компенсации за данный процесс. Кроме того, стороны обсудят вопрос Ирландии, которая не должна пострадать от Brexit.

Европейский союз будет настаивать на больших уступках со стороны Соединенного Королевства, в частности на право свободного перемещения граждан.

Напомним, Великобритания проголосовала на референдуме за выход из состава ЕС, данное решение должно быть полностью выполнено 29 марта 2019 года.