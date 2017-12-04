Калуга, 4 декабря, 2017, 11:44 — ИА Регнум. В Калужской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием цементовоза и пассажирским микроавтобусом, пострадали три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД областного управления МВД РФ.

Скриншот страницы сайта УГИБДД по Калужской области Место происшествия

ДТП произошло накануне в 11:50 по местному времени на 20 км автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. По предварительным данным, водитель грузовика «Ман», двигаясь со стороны Тулы в сторону Калуги, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом «ГАЗель».

В результате происшествия пострадали водитель и двое пассажиров «ГАЗели». С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в больницу. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным ведомства, всего с 1 по 3 декабря в Калужской области зарегистрировано 19 ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, по итогам 8 месяцев 2017 года на автодорогах Калужской области произошло 141 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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