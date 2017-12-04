Москва, 4 декабря, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Употребление наркотиков и расстройства, вызванные употреблением наркотиков, являются серьезными проблемами общественного здравоохранения. Об этом сегодня, 4 декабря, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на Международной конференции парламентариев по борьбе с наркотиками, передает корреспондент ИА REGNUM.

the3cats Наркотики

«По данным ВОЗ, на долю нарушений здоровья, вызванных наркотиками, приходится примерно 1,5% глобального бремени болезни, на долю потребителей инъекционных наркотиков приходится 30% новых случаев ВИЧ-инфекции.

Употребление психоактивных веществ является причиной более 450 тыс. случаев смерти в год», — привела цифры Скворцова.

Как заявила глава Минздрава РФ, распространенность наркомании в России снизилась на 17%.

«В РФ находятся под строгим надзором наркотические лекарственные препараты. Утверждены критерии оценки качества оказываемой помощи. Наркопомощь есть во всех субъектах РФ», — отметила Скворцова.

По ее словам, в стране особое внимание уделяется инновационным подходам к лечению наркомании.

Также в России создано 120 реабилитационных центров и 110 реабилитационных отделений. Уголовная ответственность заменена на лечение наркозависимых людей.

«Ежегодно 38,5 млн человек в РФ проходят диагностические осмотры врачами-наркологами. Частота выявления употребления наркотиков составляет 0,003%. В частности, в образовательных учреждениях осмотрены 460 тыс. обучающихся, при медосмотрах у более 2400 человек выявлены факты употребления наркотиков. Им даны направления к врачам-наркологам», — отметила глава Минздрава РФ.

Совместно, безусловно, можно существенно облегчить проблему употребления наркотиков и последовательно сформировать мир, свободный от наркотиков, подчеркнула Скворцова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Госдуме проходит международная конференция «Парламентарии против наркотиков». В конференции участвуют более 500 спикеров парламентов и их заместителей из 42 зарубежных стран.

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