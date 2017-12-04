Ярославль, 4 декабря, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Ярославское ООО «ИнвестСтрой» могут оштрафовать на 200 тысяч рублей за два смс рекламного характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Pixabay.com Рекламная рассылка может дорого обойтись

В начале лета этого года ярославцу при пришло два смс-сообщения рекламного характера от ООО «ИнвестСтрой» об акции при продаже квартир от застройщика. Поскольку рассылка смс-сообщений без получения согласия абонента незаконна, мужчина обратился с заявлением в Ярославское УФАС России и приложил скриншоты полученных сообщений.

Застройщики не смогли предоставить антимонопольной службе согласие абонента на получение рекламы.

«Теперь в рамках рассмотрения административных дел будет решаться вопрос об избрании меры наказания за указанные нарушения. Если будет установлено, что нарушение совершено впервые, строительной компании будут выданы предупреждения. В противном случае, ответчику грозят административные штрафы в размере от 100 000 рублей за каждое нарушение», — прокомментировал врио руководителя ярославского УФАС Иван Паутов.

Административное дело возбуждено, теперь изучаются все его обстоятельства и решается, какое наказание грозит виновнику.