Южно-Сахалинск, 4 декабря, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос о главной ценности Курильских островов для России, более двух третей респондентов отметили их большое военно-стратегическое значение. А вот вариант ответа, что Курилы — это просто часть России, и этого одного достаточно для того, чтобы они представляли ценность, выбрало минимальное число респондентов. Так что отвечающие, а их было более 50 тысяч, в среднем проявили значительный перекос в сторону военно-стратегического мышления за счет патриотического как такового.

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «В чем, по Вашему мнению, главная ценность Курильских островов для России?», %

Похоже, что многие в России воспринимают Россию то ли воюющей, то ли готовящейся к большой войне. В этом есть немалая доля правды. Это объясняет конкуренцию между вариантами: минимальное число считающих, что Курилы ценны уже тем, что это часть России, связано с тем, что в сознании большинства это территория, на которой идет дипломатическая битва. Такое впечатление не спонтанно, оно создано у граждан антиконституционными маневрами российского руководства, вольно или невольно подвергающими сомнению конституционную принадлежность Курил России.

Что еще показал опрос, читайте здесь: Если либералы окончательно победят в России, Курилы будут отданы Японии