Хабаровск, 4 декабря, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Аномальные морозы сковали Хабаровский край. Резкое падение температуры до отметки «минус 30» было зафиксировано уже в последнюю неделю ноября, что очень рано для данного региона. По информации МЧС, экстремально низкие температуры продержатся в регионе до 10 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Традиционно холодный в зимнее время Хабаровск и то не припомнит, чтобы сильные морозы ударили так рано. Про свободный порт Ванино и говорить не приходится: здесь зимой «минус 20» уже считается событием — близость моря делает климат мягче. Однако уже в последнюю неделю ноября в ночное время и рано утром термометры в порто-франко показывали 29 градусов ниже ноля.

Минздрав Хабаровского края опубликовал памятку для населения. Медики призывают жителей региона отказаться от длительного пребывания на открытом воздухе, носить одежду из натуральных материалов, либо одежду, изготовленную по специальным технологиям. В сильные морозы категорически противопоказано курение и тем более употребление алкоголя на открытом воздухе.

Медики также призывают отказаться от диет на время аномальных холодов: питание должно быть полноценным, содержать белки, жиры и углеводы, обязательные горячие блюда.

Выполнение рекомендаций минздрава, между тем, может стать весьма проблематичным для тысяч жителей региона, которым их работодатели задолжали зарплату. Напомним, Хабаровский край стал одним из лидеров России по зарплатным долгам. Причем ситуация осложняется тем, что подавляющее число должников — банкроты. Их работникам может быть совсем не на что купить себе ни нормальную еду, ни подходящую для сильных морозов одежду.

ГИБДД региона призвало водителей по возможности отказаться от дальних междугородних поездок. Особенно по трассам, которые проходят по тайге. Температура там опускается ниже — 40 градусов, в случае аварии или неисправности автомобиля последствия могут быть самыми плачевными.

Службы жизнеобеспечения региона, отвечающие за работу котельных, тепловых сетей, работают в режиме повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из сел Якутии 30 ноября 2017 года температура воздуха опустилась до отметки — 60 градусов. Необычное похолодание отмечается и в других регионах ДФО.

Академик РАН Владимир Мельников считает, что в ближайшие 35 лет Землю ждет похолодание. По данным ученого, похолодание было предсказуемо в связи с многолетними циклами похолодания, последний из которых наблюдался в середине XX века.