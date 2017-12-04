Екатеринбург, 4 декабря, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В Свердловской области у победителей полуфинала федерального конкурса «Лидеры России» появится возможность рассчитывать на возможность получить управленческую должность на государственной службе. Об этом перед открытием мероприятия заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Выступление губернатора Свердловской области на открытии полуфинала федерального конкурса «Лидеры России»

«Победители конкурса будут рассматриваться на замещение вакантных должностей. И мы уж, не сомневайтесь, обязательно включим их в кадровый резерв», — заявил Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Екатеринбурге состоялось открытие первого полуфинала федерального конкурса «Лидеры России». С приветственным словом к участникам обратились полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Свердловской области.

В ходе своего выступления Евгений Куйвашев пожелал всем участникам конкурса удачи и подтвердил, что участники мероприятия попадут в поле зрения кадровых служб правительства Свердловской области.

«Уверен что все победители, да и вообще все участники-полуфиналисты обязательно попадут в поле зрения наших кадровых служб. Ну, а за победителями мы уж точно присмотрим. И я уверен, что мы обязательно пообщаемся, и соответствующее поручение я уже правительству дал», — заявил губернатор.