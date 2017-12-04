Волгоград, 4 декабря, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Волгограде установят мемориал, посвящённый речникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также кораблям, выполнявший боевые задачи. Его центральной частью может стать бронекатер БК-31, поднятый в начале ноября со дна реки Волги. Дальнейшую судьбу военного судна предстоит решить фронтовикам. Об этом речь шла в ходе выездного совещания, которое в День Неизвестного Солдата на судоремонтном заводе в Красноармейском районе провёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передаёт ИА REGNUM 4 декабря.

Volgograd.ru Бронекатер

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«Это решение зависит от того, что скажет наше ветеранское сообщество. Важно, чтобы обсуждение прошло открыто», — сказал глава региона, отметив, что принять решение по этому вопросу необходимо ко 2 февраля.

В настоящее время бронекатер находится на судоремонтном заводе. Сотрудникам дока предстоит отреставрировать боевое судно, а поисковикам — восстановить имена тех, кто погиб на нём, защищая Сталинград. Герои будут захоронены с почестями.

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Специалисты пока сходятся во мнении, что экипаж судна выполнял спецзадачи, которые ставило перед ними непосредственно руководство НКВД. Об этом говорит то, что на бронекатере не было обнаружено никаких идентифицирующих личности предметов — документов, наградного оружия или даже комсомольских значков экипажа. Как пояснил представитель военно-исторического музея «Мемориал» Виктор Василевский, так поступали бойцы, которые шли в разведку.

Volgograd.ru Находки с БК-31

В пользу этой версии говорят и ещё два момента — количество единиц оружия и боеприпасов на поднятом БК-31 гораздо больше, чем брали с собой солдаты, воевавшие на аналогичных судах, пишет газета «Волгоградская правда». Плюс ко всему, капитан судна — пограничник, проходивший подготовку в военной школе НКВД.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальная спецоперация по подъёму бронекатера, затонувшего в районе острова Голодyый на реке Волге в 1942 году, была проведена в начале ноября. Этому предшествовала долгая и кропотливая подготовка.

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На поверхность военное судно поднимали волгоградские поисковики и специалисты компании «Монолитстрой — Холдинг». Бронекатер был полностью занесён речным песком. Чтобы при подъёме не повредить судно, для плавучего крана были изготовлены специальные стропы.

БК-31 — корабль Волжской флотилии, который считался пропавшим с октября 1942 года, два года назад случайно обнаружил дайвер-любитель. На сегодняшний день известно, что в экипаже «плавучего танка», а именно так называли бронекатеры, состояло 11 бойцов. Они до последнего вели бой. Предположительно капитаном корабля был 23-летний Павел Никитин. Чтобы идентифицировать останки, специалисты планируют провести генетическую экспертизу.