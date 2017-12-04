Южно-Сахалинск, 4 декабря, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Внешнеполитический скандал вокруг Курильских островов искусственно раздувают власти Японии для того, чтобы поддерживать свой имидж среди своего избирателя. Эта точка зрения вышла на первое место при ответе на вопрос о причинах выдвигаемых Японией России претензий о «возвращении» Курил.

ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №6 «Правительство Японии время от времени в почти ультимативной форме ставит перед Россией вопрос о «возвращении» Курильских островов. Что Вы по этому поводу думаете?», %

Всего на один пункт отстает позиция, что демарши японских официальных лиц — это управляемая США кампания по давлению на Россию. Это представляет низкое мнение жителей России не только об американцах, что привычно, но и о гражданах Японии. Предполагается, что территориальные претензии могут принести дополнительные баллы в ходе пропагандистской кампании агрессивного толка. Если первый вариант — раздувание ради имиджа — показывает, в числе прочего, возросший уровень ксенофобских настроений в России, потому что представляет японского гражданина поддерживающим агрессивные действия собственного правительства, — то второй вариант как раз противоположен. Ответственность за агрессивное поведение перекладывается с граждан на правящие элиты США и Японии.

Интересно, что три лидирующих варианта ответов имеют примерно одинаковый вес и различаются не более чем на 1−3 пункта. Третий вариант предполагает основной целью японского давления российскую власть и элиту, что показывает беспокойство граждан за официальную линию поведения, в относительно недавнем прошлом уже дававшую слабину. При этом за себя граждане в данном вопросе относительно спокойны, и минимальный выбор варианта о том, что действия японской дипломатии направлены на сдвиг общественного мнения в России, занял последнее место.

О других результатах опроса читайте здесь: Если либералы окончательно победят в России, Курилы будут отданы Японии