Казань, 4 декабря, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Татарии новая неделя начинается с новым министром образования и науки. Вместо «проштрафившегося» на языковом вопросе Энгеля Фаттахова исполняющим обязанности министра назначен председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Рафис Бурганов, который уже был министром РТ в 2010—2014 годы, но не «образовательным», а по делам молодёжи, спорту и туризму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хальфин, Сагит. Азбука татарского языка. — М., 1778. — 52 с Азбука

Стоит отметить, что Бурганов также не имеет профильного образования. Он окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист» и является кандидатом экономических наук. Одна из претензий, которую неоднократно оппоненты выдвигали в адрес Энгеля Фаттахова, — это отсутствие профильного образования.

В кулуарах и в популярных телеграм-каналах республики слух о предстоящей отставке Фаттахова ходит уже не первый месяц. Активность слухов была так велика, что в конце октября с их опровержением выступила один из заместителей министра Лариса Сулима, заявив, что это всё «утка».

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Среди причин отставки, которые называются, — провал в решении языкового вопроса в регионе. Официально же сообщается, что Энгеля Фаттахова освободили от должности «в связи с переходом на другую работу».

Напомним, в ежегодном послании главы региона Рустама Минниханова, озвученном 21 сентября 2017 года, ведомству Фаттахова досталась своя «ложка дёгтя» и порция критики.

Минниханов тогда заявил, что министерству неоднократно давались поручения «при изучении языков развивать, прежде всего, коммуникативные навыки», и признал обоснованность претензий жителей к качеству преподавания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку добровольности изучения татарского языка школьниками провела прокуратура РТ в рамках поручений президента РФ Владимира Путина. В результате проверок были выявлены массовые нарушения, связанные со снижением объёма преподавания русского языка и нарушением прав на добровольное изучение родных языков.

29 ноября на сессии Госсовета РТ было озвучено, что изучать татарский в качестве государственного языка в регионе будут также на основании добровольности и с согласия родителей. Таким образом, была поставлена точка в многомесячных спорах по вопросу изучения языка в школах республики.

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