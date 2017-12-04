Якутск, 4 декабря, 2017, 11:50 — ИА Регнум. 3 декабря кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов прокомментировал прогноз экспертов, считающих, что к концу 2017 — началу 2018 года рубль упадёт в цене по отношению к доллару США. Экономист высказал корреспонденту ИА REGNUM мнение, что такое вряд ли может случиться, и предположил, что стоимость американской валюты останется стабильной как минимум до выборов президента России, назначенных на 18 марта 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Аналитики советовали жителям России, собирающимся на новогодние праздники за границу, заранее запасаться валютой, предупреждая о том, что в ближайшие дни цена доллара США может вырасти до 62 рублей и напоминая, что рубль традиционно слабеет к концу года.

«Сейчас, когда цена на нефть значительно превысила отметку 60 долларов за баррель, курс доллара вряд ли подскочит в декабре выше отметки 60 рублей за доллар», — считает Юрий Данилов.

Свои слова он аргументирует тем, что в 2016 году среднегодовой курс рубля составил 67 рублей при цене на нефть марки Brent 45,12 доллара за баррель, и эти цифры взаимосвязаны.

«До мартовских выборов президента РФ курс рубля будет стабильным», — уверен кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью телеканалам 30 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что резкого повышения курса рубля не будет.

«Ничего подобного в этом году не прогнозируется, — сказал председатель правительства РФ. — Эта ситуация (резкое повышение курса рубля) невозможна».

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