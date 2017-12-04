Астана, 4 декабря, 2017, 10:58 — ИА Регнум. «Здесь только бизнес-процесс», — так министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев прокомментировал приостановление ретрансляции ряда российских телеканалов в сети iD TV. По его словам, телеканалы хотят поднять тарифы на предоставление права на показ своей продукции на территории Казахстана.

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«Насколько я знаю, речь идет о семействе телеканалов «НТВ» и «Россия», — сообщил министр на пресс-конференции в здании правительства.

По словам Даурена Абаева, происходящее — это частные взаимоотношения между телеканалами и операторами кабельной связи, переговорный процесс продолжается.

«Вопрос не стоит об ограничении или запрете телеканалов, здесь только бизнес-процесс. Либо они будут платить больше, либо не соглашаются», — уточнил министр.

Ранее абонентов услуги iD TV проинформировали о приостановлении ретрансляции телеканалов «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Россия-24», «Россия-Культура» с 11 декабря 2017 года.

Напомним, 30 ноября на сайте национального оператора связи АО «Казахтелеком» появилось сообщение о приостановлении ретрансляции телеканалов «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Россия-24», «Россия-Культура» с 11 декабря 2017 года «в связи с выдвинутыми требованиями от правообладателей об очередном увеличении стоимости прав за ретрансляцию данных телеканалов для абонентов услуги iD TV и кабельного телевидения».

Сообщение сопровождалось завуалированным призывом «выбирать отечественное» и информацией о существовании подписки на дополнительный пакет с фильмами и шоу местного производства «Сделано в Казахстане»:

«Вместе с тем сообщаем, что пакеты услуги iD TV «Базовый» и «Элитный» включают в себя более 80 и 110 каналов соответственно, а также возможность бесплатного подключения пакета из 25 региональных каналов».

Примечательно, что меньше месяца назад министр Абаев, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента Казахстана, выразил обеспокоенность «информационной безопасностью страны»:

«Сейчас порядка 600 тысяч семей пользуются так называемыми серыми тарелками. <…> Получается, где-то 1,5 миллиона человек находится вне информационного поля Казахстана, точнее, не смотрят казахстанские телеканалы и не знают, что происходит в Казахстане по большому счету».

Ранее стало известно о том, что телеканалы Russia Today и Bloomberg с 11 октября не будут транслироваться в сетке вещания крупнейшей телекомпании Казахстана «АлмаТел Казахстан». Сообщалось, что они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Казахстана. Данные каналы не будут транслироваться ни по спутниковому телевидению, ни по цифровому кабельному, ни через интернет. В общий список каналов тогда вошли KBS World, ATV ТВ, TV5, Bloomberg, RT Documentary, RT Documentary HD, Russia Today и «Беларусь 24».