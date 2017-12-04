Санкт-Петербург, 4 декабря, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Пятьсот тонн мела добавили в две карты (котлованы) с жидкими неорганическими отходами на полигоне «Красный Бор» в Тосненском районе Ленинградской области. Об операции по нейтрализации опасных кислотных отходов ИА REGNUM сообщили 4 декабря в пресс-службе полигона «Красный Бор».

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный Бор»

Обработке мелом подверглись карты №№ 66 и 67. Ранее меловали и обваловывали карты №№ 64 и 68.

Как пояснили в пресс-службе, сначала мел добавили в карту № 67. Порошкообразный мел под давлением распылили над поверхностью карты. Начавшаяся химическая реакция нейтрализации привела к повышению уровня pH на одну единицу уже в первый день мелования. В последующие дни ежедневно в карту добавляли еще около 40 тонн мела, доведя общий объем до 250 тонн. Затем то же самое и в том же объеме проделали с картой № 66.

При этом для более интенсивного протекания химической реакции жидкое содержимое в котлованах перемешали специальным оборудованием.

Как напомнил начальник лаборатории полигона «Красный Бор» Сергей Штолин, нейтрализовать кислоту можно щелочными реагентами. Однако щелочных отходов в достаточном количестве на полигоне нет, поскольку их прекратили принимать еще в 2014 году.

«Поэтому для нейтрализации кислотной среды мы использовали мел. Химическая реакция с этим реагентом протекает менее агрессивно, чем, к примеру, с содой, и цена у него более привлекательная», — пояснил специалист.

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Полигон «Красный Бор» расположен на территории в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области. Он содержит котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них не герметизированы. В открытых котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности.

Исполняя запреты суда, полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Объект подчиняется комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Как ожидается, в ближайшем будущем на полигоне начнется рекультивация территории.