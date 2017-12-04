Ярославль, 4 декабря, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата Ярославля поручила комитету по управлению муниципальным имуществом города принять в казну бронзовую скульптуру медведя, установленную в парке 1000-летия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Http://visityaroslavia.ru Памятник «Медведь с рыбой»

Согласно результатам проверки документации КУМИ контролирующим органом отмечено, что в акте проверки эффективности и целевого использования бюджетных и внебюджетных средств, направленных на строительство парка 1000-летия города Ярославля от 31.05.2011 комитету предлагалось произвести оценку стоимости скульптуры бронзового медведя, принятой в дар городу от архитектора Зураба Церетели, и принять ее в казну города Ярославля. Однако до настоящего времени предложение не выполнено.

В связи с этим КСП в числе прочего просит городских чиновников все же принять меры к постановке на учет в казну города Ярославля и включению в Реестр бронзового медведя и отчитаться об этом до 1 марта 2018 года.

Напомним, известный скульптор и президент Академии художеств решил поучаствовать в праздновании Тысячелетия Ярославля и изготовил на юбилей города трехметрового бронзового медведя с рыбой в одной лапе. Скульптуру установили в парке 1000-летия.