Москва, 4 декабря, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Видео суперлуния, которое жители Земли наблюдали в ночь с 3 на 4 декабря, появилось в сети. Американский телеканал ABC News опубликовал ускоренную видеозапись явления.

geralt Луна

Как ранее сообщало, в эту ночь Луна максимально близко подошла к Земле, находясь в точке перигея. В это время она кажется на 30% ярче и на 14% больше.

В Москве суперлуние увидеть не удалость из-за большой облачности.

Ожидается, что этой зимой произойдёт тройное суперлуние. В следующий раз это явление можно будет наблюдать в ночь на 2 января, а в третий раз — в ночь на 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам врачей, во время суперлуния у впечатлительных людей может измениться психоэмоциональное состояние.

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