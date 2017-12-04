Екатеринбург, 4 декабря, 2017, 10:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открылся первый федеральный полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России». В нём принимают участие уральцы, показавшие лучшие результаты в УрФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM На открытии первого федерального полуфинала Всероссийского конкурса «Лидеры России» в Екатеринбурге собрались порядка 300 участников

В открытии приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Также с приветственным словом выступили генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев и депутат Государственной думы РФ Павел Крашенинников.

В своём приветственном слове Игорь Холманских подчеркнул важность данного мероприятия, которое было организовано по инициативе и по поручению президента России Владимира Путина.

«Задача проекта масштабна и очень важна — это поддержка инициатив и талантов на всех уровнях: от школьников до студентов и молодых предпринимателей, от начинающих управленцев до опытных руководителей. Конкурс даёт уникальный шанс каждому, кто готов добиваться успеха в жизни своим трудом, знанием и волей к победе. Сегодня здесь собрались именно те, за кем будущее страны. Это компетентные, амбициозные, уверенные в своих силах люди, готовые работать на благо России», — отметил полпред.

Он добавил, что в последнее время много говорят о нехватке социальных лифтов. Но ситуация меняется. Однако мало создать социальный лифт, нужно заполнить его достойными пассажирами. На это и нацелен проект «Лидеры России».

В свою очередь Евгений Куйвашев подчеркнул, что состязания будут честными, а победители смогут рассчитывать в будущем на возможность получить управленческую должность в государственных структурах и пожелал всем участникам удачи.

В рамках программы предусмотрены мастер-классы наставников, мотивационные программы, командообразующие игры, а также выступления гостей мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года и январе 2018 года в каждом из восьми федеральных округов порядка 300 сильнейших управленцев своего округа будут состязаться за выход в финал конкурса «Лидеры России». По итогам федеральных полуфиналов, будут отобраны всего 300 конкурсантов, которые будут бороться за победу во Всероссийском финале, который пройдет в январе-феврале 2018 года в Москве.

Всего для участия в конкурсе по стране изначально зарегистрировались 189 тыс. человек, из них более 17 тыс. — в Уральском федеральном округе. Всего по стране в финал вышли 2700 человек. Для участников, которые не прошли отбора, но показали неплохие результаты, будут обозначены карьерные перспективы в их регионах.

Напомним, конкурс проводится по инициативе президента Владимира Путина в рамках всероссийского конкурса «Россия-страна возможностей». Его оператором является Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Среди участников конкурса очень высокая конкуренция. Примерно каждый второй из тех, кто дошел до начала тестирования, представлял высшее руководство: топ-менеджеров, собственников различных бизнесов, а также руководителей предприятий. При этом даже с высокими результатами дальше удалось пройти не всем.