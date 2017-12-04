Москва, 4 декабря, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Нефть 1 декабря подорожала, чем обязана приступу распродаж доллара, который дрогнул на очередном витке геополитической истории с «российским следом» в американских выборах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

ArtseBie Нефть

Других факторов укрепления Brent на самом деле не было, и по мере угасания энтузиазма в рядах долларовых медведей актив сократил набранные очки к концу дня, финишировав на отметке $63,66. На пике котировки достигали максимумов в районе $64,30.

«Расстановка сил на рынке черного золота с фундаментальной точки зрения остается прежней. Игроки продолжают анализировать решение стран ОПЕК+, оценивая риски преждевременного выхода из пакта после пересмотра его условий в июне», — отметил эксперт.

Впрочем, до этого участникам рынка еще предстоит проследить уровень соблюдения квот и выполнение обещания, данного Ливией и Нигерией, которые согласились не наращивать добычу от текущих уровней. Любые признаки ухудшения дисциплины в дальнейшем могут стать факторами давления на котировки.

«Также расслабиться рынку не дадут американские сланцевики. Теперь, когда производители ОПЕК+ обеспечили ценам своеобразную «подушку безопасности», компании на сланцевых месторождениях могут перейти к более активному наращиванию добычи при привлекательных ценах. Дальнейшие признаки такой динамики будут препятствовать новым попыткам укрепления Brent», — пояснил Мащенко.

К слову, на минувшей неделе число активных буровых в Штатах увеличилось еще на две штуки до 749 единиц, что стало максимальным с сентября значением. Добавим сюда новый рекорд по добыче, зафиксированный на прошлой неделе на уровне 9,68 млн баррелей в сутки, и картина на этом фронте складывается отнюдь не оптимистичная для рынка.

«Если данные из США на этой неделе укажут на дальнейший рост производства и увеличение запасов нефти и нефтепродуктов, Brent рискует вернуться к нисходящей коррекции после двух недель роста кряду», — считает эксперт.

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