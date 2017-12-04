Екатеринбург, 4 декабря, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Участники II Всероссийского музыкального конкурса выразили возмущение относительно несправедливого, как им кажется, судейства. Об этом сообщил один из музыкантов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

ИА REGNUM

По мнению артиста, пожелавшего остаться не названным, некоторые члены жюри проигнорировали условия конкурса.

«В квартете «RUSSIAN SOUL», занявшем по итогам конкурса первое место, трое из четырех участников являются членами ансамбля «Россия», художественный руководитель которого Дмитрий Дмитриенко присутствовал в составе жюри», — отметил музыкант.

«Дмитриенко председательствовал в жюри во время выступления коллектива, большая часть участников которого, являются его подопечными. На это грубое нарушение правил почему-то никто не отреагировал», — подчеркнул участник конкурса.

«По моему мнению, данное нарушение, демонстрирующее беспринципность и бесчестие председателя жюри, наносит огромный вред общему делу и оставляет неизгладимый след как на конкурсе, так и на коллективе ансамбля «Россия», — добавил собеседник.

«Люди с такой репутацией, как у господина Дмитриенко, ни в коем случае не должны допускаться в члены жюри и тем более в его председатели. Это — позор», — резюмировал артист.

Напомним, Всероссийский музыкальный конкурс организован в марте 2010 года. Его учредителями являются правительство и Министерство культуры Российской Федерации. Организацию и проведение мероприятия осуществляет Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт».

Среди заявленных целей конкурса значатся сохранение и развитие лучших традиций отечественного исполнительского искусства, выявление молодых талантливых музыкантов во всех регионах России, содействие их продвижению, повышение уровня престижа музыкальных специальностей, привлечение внимания общественности к сфере музыкального искусства.