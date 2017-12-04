Саранск, 4 декабря, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Саранске завершился открытый чемпионат и первенство Мордовии по боксу. Соревнования проходили в школе олимпийского резерва имени Олега Маскаева и приурочены к 10-летию спортшколы, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Награждение победителей

За время существования школы спортсмены достойно представляли, и по сегодняшний день, представляют республику на соревнованиях всех уровней. Боксеры 17 раз становились победителями и призерами первенств и Чемпионатов России, 6 раз призерами и победителями Чемпионатов и первенств Европы, уже в этом году представительница учреждения стала серебряным призером первенства Мира.

Заместитель министра спорта и физической культуры Мордовии Ирина Долотказина, открывая чемпионат, пожелала участникам турнира честной борьбы и ярких побед. На открытии были вручены благодарственные письма тренерам учреждения, ветеранам спорта, спортсменам-инструкторам школы.

По результатам соревнований, которые проходили в течение трех дней, определены победители трех возрастных группах: юноши 2002 — 2003 год рождения; юниоры, родившиеся в 2000—2001 годах; а также мужчины и женщины 1999 года рождения и старше.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году чемпионат и первенство Мордовии проводился 1−3 декабря. В течение трех дней было проведено 70 поединков. По итогам соревнований были вручены призы за «За лучшую технику, «За волю к победе» и «Самому юному боксеру».