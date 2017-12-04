Москва, 4 декабря, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Введение электронных идентификационных номеров (ID) и запись данных на карту с чипом планирует компания «Финтех» при Банке России, пишет 4 декабря газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Такая услуга позволит отдельным категориям граждан России — пенсионерам, многодетным семьям, другим гражданам, получающим льготы — получать скидки и при покупке товаров и пользовании услугами. В пресс-службе Центробанка подтвердили «Известиям» данную инициативу.

«Возможность использования единого идентификатора или иного инструмента цифровой идентификации для быстрого и удобного получения услуг гражданами сейчас прорабатывается», — сообщил представитель регулятора.

В издании отмечают, что на первом этапе в «Финтехе» планируют проработать инициативу, а затем внести поправки в законодательство, позволяющие ввести ID. В результате информация о льготах жителей России будет записана на специальные карты.

При этом в пресс-службе Национальной системы платежных карт, также подконтрольной Банку России, сообщили, что совмещение в одной карте идентификатора личности и платежных функций требует осторожности, так как кража персональных данных может быть использована злоумышленниками.

В апреле директор «Росдормониторинга» предложил введение обязательного чипирования государственных регистрационных номеров автомобилей.